Incendio al settimo piano a Mestre, anziano ustionato

Un anziano è rimasto leggermente ustionato in un incendio sviluppatosi a Mestre (Venezia) nell'appartamento dove vive con la moglie, al settimo piano di un condominio in Corso del Popolo. Ad innescare il rogo è stato forse un mozzicone di sigaretta. E' stata la donna a dare l'allarme, quando le fiamme sono divampate nella camera da letto. L'anziana non ha riportato conseguenze.