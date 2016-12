Imam: Allah abbia in gloria Valeria

"Chiediamo ad Allah che abbia Valeria e tutte le vittime nella sua gloria, di aiutare la sua famiglia e di proteggere l'Europa, l'Italia e questa città dal male". Lo ha detto l'Imam di Venezia Hamad Al Mohamad ai funerali di Valeria Solesin. Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia si è invece rivolto ai terroristi: "La vostra cultura ci fa inorridire ma non ci intimidisce". Per il rabbino capo Scialom Bahbout, infine, "i giusti non moriranno mai".