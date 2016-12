Gli svaligiano il locale: gestore posta il video su Facebook

Hanno assaltato, per la terza volta in pochi anni, il suo locale, la birreria "Klondike" di Ottava Presa di Caorle, nel Veneziano. Ma questa volta il proprierario, Massimo Zane, accortosi del furto in piena notte, ha reagito, e ha tentato di colpire i malviventi con un blocco di cemento. E quindi ha postato su Facebook il video, minacciando: "La prossima volta vi sparo".