La polizia ha identificato l'aggressore del 24enne Daniele Bariletti, picchiato e ridotto in fin di vita all'interno della discoteca Vanilla Club di Jesolo, nel Veneziano. Si tratterebbe di un trentenne di Cavallino-Treporti, che al momento nega qualsiasi coinvolgimento. Gli investigatori sono arrivati all'identificazione grazie ai video ripresi nel locale e il racconto dettagliato di alcuni testimoni.

Il presunto aggressore non ha precedenti e nega qualunque addebito, ma le immagini riprese all'interno del Vanilla Club di Jesolo e le testimonianze dei presenti lo inchioderebbero.



Il questore della città lagunare sta per notificare un provvedimento di sospensione dell'attività del locale per 15 giorni.