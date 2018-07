Gioca nelle vicinanze del Po, si cerca ragazzino nel Rodigino | Donna annega dopo un bagno nel Ticino

Un ragazzino è dato per disperso nel Po a Bergantino (Rovigo). Il minore era in compagnia di altri tre amici e insieme giocavano nella golena (lo spazio tra l'argine e il letto di un fiume) . A un tratto alcuni passanti hanno visto due dei quattro ragazzi in difficoltà in acqua. Uno è stato recuperato mentre l'altro è scomparso. Le ricerche sono ancora in corso. Una donna di 62 anni, invece, è morta facendo il bagno nel Ticino (Novara).