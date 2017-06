Gdf, sequestrati in tutta Italia 7 villaggi turistici per 95 mln

Sette complessi turistici in diverse Regioni italiane sono stati sottoposti a sequestro dalla guardia di finanza, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip di Verona. Si tratta di strutture attive in Piemonte, Trentino Alto Adige, Puglia, Basilicata e Sicilia, per un valore di circa 95 milioni di euro. I beni sarebbero stati trasferiti illegalmente da una società di Verona fallita nel 2012 a favore di società riconducibili ad alcuni indagati.