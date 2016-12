Gdf nelle sedi della Banca Popolare di Vicenza, indagato il presidente Zonin

Le perquisizioni, secondo quanto riferito dalla Procura, non riguardano solo le sedi della Popolare di Vicenza, ma anche gli indagati e altre persone non iscritte nel registro.



Lunedì l'aumento di capitale - Lunedì la Banca Popolare di Vicenza ha varato un aumento di capitale fino a 1,5 miliardi di euro con la garanzia di Unicredit. In una nota l'istituto ha parlato di "importante passo avanti nella realizzazione del piano di rilancio con il completamento del consorzio di collocamento". Nel consorzio per l'aumento e la quotazione in Borsa entrano la stessa Unicredit, Bnp Paribas accanto a Deutsche Bank, Jp Morgan e Mediobanca. La ricapitalizzazione avverrà ad aprile 2016.



L'istituto: "Piena collaborazione" - "Piena collaborazione da parte della dirigenza e del personale della Banca Popolare di Vicenza". Lo scrive in una nota l'istituto di credito. "Si tratta di indagini preliminari ritenute indispensabili per accertare eventuali responsabilità soggettive, come si evince dal comunicato firmato dal Procuratore", si legge ancora.



La riunione del Comitato esecutivo della Banca, indetta per martedì pomeriggio e presieduta dal consigliere delegato e direttore generale Francesco Iorio, secondo quanto annunciato, "si svolgerà come previsto".