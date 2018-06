Frode fiscale da 50 milioni in Formula 1, arrestato un italiano

Scoperto un giro di fatture "gonfiate" per sponsorizzazioni nel settore della Formula 1, con lo scopo di evadere il fisco per almeno 50 milioni di euro. Per questo motivo la Gdf di Milano, coordinata dal pm Elio Ramondini, ha arrestato Davide Castello, consulente finanziario veneto ma da anni residente a Londra. Lui coordinava il giro di fatture e bonifici che passavano anche in Cina e permetteva a piccoli imprenditori italiani di evadere le tasse.