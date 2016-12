Frode fiscale, 15 indagati a Vicenza: perquisite 20 società

La guardia di finanza di Vicenza ha scoperto una frode fiscale nel settore della fabbricazione di fili e cavi elettrici e ha individuato un giro di fatture false per un importo di oltre 350 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione, denominata "Filo d'Arianna", sono state perquisite 20 società. Quindici persone sono state iscritte nel registro degli indagati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.