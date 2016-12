Frana Cadore, trovato morto turista

Il corpo del turista polacco travolto dalla frana in Cadore è stato individuato dai vigili del fuoco di Belluno. Lo sfortunato escursionista era a poche decine di metri dal luogo, sul greto del torrente Rusecco, dove i pompieri erano riusciti a salvare la moglie. In corso le operazioni per il recupero. Un ulteriore allarme nel frattempo è stato dato per un'altra auto investita dallo smottamento. I vigili del fuoco stanno procedendo alle verifiche.