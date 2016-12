Fatture false per un miliardo di euro: 29 arresti da parte della Guardia di finanza

Una "colossale e sistematica" frode fiscale transnazionale realizzata con un giro di fatture false per circa un miliardo di euro è stata scoperta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Vicenza. E' in corso l'arresto di 29 persone, tra cui molti italiani, sul territorio nazionale e in altri Paesi dell'Unione europea. Ingente, secondo le autorità, l'ammontare dell'Iva non versata.