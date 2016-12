E' morto Giuseppe Bortolussi: malato da ottobre, mister Cgia aveva 66 anni

E' morto all'ospedale di Padova Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre. Il numero uno della nota associazione artigiani aveva 66 anni ed era ricoverato da alcune settimane. Malato da ottobre, anche in questi mesi ha sempre seguito da vicino la sua Cgia, nota per essere un importante osservatorio sul mondo economico nazionale, del quale misura i principali parametri dal punto di vista fiscale e industriale, di ricchezza e di finanza.

Bortolussi aveva dovuto sottoporsi a un intervento che lo aveva debilitato fisicamente, ma anche in questi ultimi mesi non ha mai perso l'entusiasmo e la voglia di fare per la sua associazione. Le persone che lavorano nella Cgia raccontano che il loro capo non li ha mai abbandonati nonostante la malattia, anzi li spronava e li motivava con chiamate e chiacchierate quasi ogni giorno, con la sua solita grinta.



Bortolussi era stato assessore al Commercio, turismo e sport al Comune di Venezia nel 1996, nella seconda giunta Cacciari, mentre dal 2005 al 2010 aveva ricoperto la carica di assessore esterno alle Attività produttive sempre a Venezia, con la terza giunta Cacciari. E' stato anche consigliere regionale.