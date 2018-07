Duello con katana a Padova, uomo ucciso in un parcheggio: un fermo

Il corpo, insanguinato e riverso sull'asfalto, è stato trovato dagli agenti della Questura. A indirizzarli è stata una donna, residente della zona, che dalla finestra ha sentito delle urla e ha visto due persone muoversi come in uno scontro che potrebbe richiamare le scene di film d'azione del Far East, o di emuli alla "Kill Bill".



Numerose le ferite di arma da taglio, al volto e alle braccia, riscontrate sulla vittima dal medico legale. Nei pressi del corpo, le due spade, abbandonate sull'asfalto, ma senza tracce di sangue. Poco più in là una vettura con il baule aperto, da cui forse le armi sono state estratte.



La polizia dopo poco tempo ha individuato e fermato un uomo, connazionale della vittima, di 37 anni. Potrebbe essere lui ad aver ingaggiato il duello mortale, sembrerebbe per motivi di gelosia. Dopo i rilievi del caso da parte della polizia scientifica, gli investigatori lo hanno condotto negli uffici della Questura, dove lo hanno sottoposto a un lungo interrogatorio.



In tarda serata la Questura padovana ha diffuso il nome della vittima, dopo aver avvertito la famiglia. Gli agenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un agguato, o se i due si fossero dati appuntamento nel parcheggio dell'Euganeo per l'inusuale e mortale scontro. Ulteriori accertamenti dovranno venire fatti anche sulla provenienza e sull'uso delle due spade da samurai.