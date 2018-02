Dopo 45 anni riabbraccia i suoi 5 fratelli, ma all'appello manca ancora una sorella

Hanno cognomi diversi, storie di vita differenti e si sono riabbracciati 45 anni dopo la separazione. Sono sei fratelli di Rovigo che erano stati dati in adozione nel 1973: il più grande, Marco, allora aveva 11 anni, la più piccola, Annalisa, che ha dato il via alle ricerche, aveva appena spento una candelina. In quel periodo la loro mamma aveva tentato il suicidio per la difficoltà di mantenerli; il padre si arrangiava con lavoretti saltuari e beveva per disperazione. Grazie all'appello su Facebook di Annalisa Pan, diffuso anche in tv, lei e gli altri 4, Belinda, 48 anni, Monica, 51, Mauro, 53, Marco, 56, hanno potuto incontrarsi nuovamente a Jesolo. L'abbraccio con Luca, 50 anni, è stato rinviato, mentre all'appello manca la settima sorella che si chiama Nerina, come la mamma, e fu data in adozione appena nata.