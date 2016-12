Dolo, sposi tra le macerie: matrimonio nella villa colpita dalla tromba d'aria

Il tornado non li ha fermati. Naomi Ugliano e Vincenzo Mastromatteo, bellunesi, dopo essersi sposati si sono spostati per il ricevimento a Villa Ducale, a Dolo. Nonostante la location scelta per il loro matrimonio fosse stata gravemente danneggiata dalla tromba d'aria che ha colpito il Veneto, la coppia ha deciso di festeggiare le proprie nozze senza stravolgere i piani. Sullo sfondo delle foto di rito, gli alberi abbattuti; ma la giornata sarà ricordata comunque.