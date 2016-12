Disoccupato, lascia la famiglia per fare il clochard: morto 20 giorni dopo

Ma a un certo punto Sandro, 51 anni compiuti il 9 giugno, non ce l'ha più fatta a rimanere ospite dal familiare. Ha detto basta e si è messo a fare vita di strada. Con il fratello che gli ha ricordato che la porta di casa sua per lui sarebbe sempre rimasta aperta. Ma in quella casa Sandro non è più tornato. E' stato trovato cadavere lunedì in un edificio abbandonato non lontano dalla stazione ferroviaria della cittadina dove era cresciuto.



E' stato un ciclista a dare l'allarme, dopo aver sentito un cattivo odore che arrivava dal palazzo. I vigili della città hanno dovuto indossare le bombole di ossigeno per entrare. E lì hanno fatto la macabra scoperta.