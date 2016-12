Detenuto evade dal carcere di Pordenone e stupra una donna

Il 28enne tunisino Swilah Tawfik, evaso mercoledì dal carcere di Pordenone dove stava scontando una condanna per una lunga serie di reati tra cui violenza sessuale, è stato arrestato a Selvazzano, nel Padovano, da un agente della stradale. Durante la sua fuga, il tunisino ha stuprato una donna: uscita da una palestra di Cordenons, l'uomo l'ha aggredita, rubandole l'auto e trascinandola con sé. Ora la vittima è ricoverata all'ospedale di Mirano.

L'evaso è stato notato dall'agente della stradale fuori servizio mentre dormiva all'interno di un'auto. L'agente, dato uno sguardo all'interno, ha riconosciuto il giovane che era stato arrestato a marzo dalla squadra mobile di Padova per violenza sessuale. L'auto era rubata.



La donna che ha denunciato la violenza sarà sentita nelle prossime ore per ricostruire in modo dettagliato quanto avvenuto, da quando l'evaso l'ha bloccata a Cordenos fino a quando è stata lasciata andare a Scorzè.