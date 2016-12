Dagli 007 deviati ai soldi nascosti in Svizzera: i segreti del boss Maniero svelati dal suo ex braccio destro

Dagli anni '70 ai '90 la "mala del Brenta" adoperò in Veneto e nel Nord-est compiendo rapine e colpi da miliardi di lire. L'organizzazione criminale, l'unica originaria del Nord di stampo mafioso, venne sciolta con l'arresto e il conseguente pentimento del capo Felice Maniero, detto "Faccia d'angelo". A uno a uno saltarono i complici. Oggi a 70 anni e in libertà vigiliata il suo ex luogotenente Silvano Maritan svela, in un libro, i segreti dell'odiato boss.