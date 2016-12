Cortina, per entrare al veglione con Calà si finge generale Gdf: denunciato

Voleva trascorrere un "Capodanno da libidine" - rigorosamente gratis - a Cortina d'Ampezzo , ma qualcosa è andato storto. Protagonista un 37enne odontotecnico di Ostia che, fingendosi il segretario del comandante generale della Gdf, ha chiamato il Comune di Cortina e si è fatto riservare dieci biglietti per l'esclusivo party con ospite Jerry Calà . La notte del 31, al momento di ritirare i pass, però è stato smascherato e denunciato per sostituzione di persona e truffa.

Pur di non pagare 350 euro... - Allibiti i suoi amici, legali romani e consorti, che si sono detti ignari di tutto. Per evitare di passare una nottata in caserma, dunque, hanno pagato il costo del biglietto (350 euro) che, come riporta Il Messaggero, comprendeva la cena di gala al Palaghiaccio di Cortina e a seguire il veglione con concerto cult di Jerry Calà. Il 37enne odontotecnico, invece, ha ammesso di aver avuto lui l'idea della bravata, degna dei mitici film "Vacanze di Natale" dei fratelli Vanzina.