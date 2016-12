Cortina d'Ampezzo, nuova frana sulla statale Alemagna

Una frana di fango e sassi si è abbattuta domenica sera sulla statale Alemagna poco prima di Cortina d'Ampezzo, all'altezza di Acquabona. I semafori collegati al sistema di allerta sono entrati in funzione bloccando la circolazione, e nessuna auto è rimasta coinvolta. La frana, lunga circa 70 metri, ha occupato la sede stradale per un'altezza di 3 metri. La strada è stata riaperta dopo alcune ore, anche se restano disagi per il traffico.

Durante la notte tecnici dell'Anas e vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere la massa di detriti che per l'ennesima volta ha interessato sempre la stessa zona.



La frana che scende in quest'area è nata, come nelle altre occasioni, dalle falde del Sorapis. Ad innescarle, dopo qualche giorno di caldo e secco sono gli improvvisi acquazzoni che fanno penetrare in profondità l'acqua che provoca un effetto "scivolo" per i detriti sovrastanti.