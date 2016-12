Conegliano Veneto, stacca la mano al rivale in amore e si getta da un ponte

13:49 - Un amore finito, la gelosia per il nuovo compagno dell'ex fidanzata: per questo Matteo Bottecchia, 32 anni, ha quasi amputato la mano del suo rivale con una roncola prima di uccidersi buttandosi da un ponte sull'A27. La tragedia si è consumata nella notte fra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso. Il ferito, il 35enne Giampiero Pagotto, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone, ma non è in pericolo di vita.

Massacra il rivale in amore e si uccide di Luca Pesante embed video

La giovane donna contesa, invece, è la 24enne Marta Langero. Madre di una bambina di due anni avuta da Bottecchia, aveva lasciato due mesi fa l'appartamento che i due condividevano nella piccolissima Colle Umberto ed era tornata a vivere dai suoi. Poi aveva iniziato a lavorare come cameriera nella bruschetteria "da Giampy", a Vittorio Veneto, fianco a fianco con il titolare: da cosa nasce cosa e i due avevano iniziato a frequentarsi anche fuori dal lavoro.



«Matteo aveva detto a mia figlia che si sarebbe suicidato - racconta la mamma di Marta - ma non pensavamo che arrivasse a farlo per davvero». La ragazza aveva anche ricevuto delle minacce, ma in questura l'avevano rassicurata. Invece il dramma solo per pochissimo non ha coinvolto anche lei: quando è stato aggredito, Giampaolo l'aveva appena riaccompagnata a casa.