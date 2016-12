Compleanno con sorpresa a Venezia Regala al marito uno yacht da 65 mt

15:14 - Ancora festeggiamenti a Venezia: questa volta il fortunato è un imprenditore inglese, che per i suoi cinquant'anni ha ricevuto in dono dalla moglie niente meno che uno yacht del 1938. Lo Shemara, un due alberi di 65 metri, è un'imbarcazione inglese con una ricca storia alle spalle, utilizzato come yacht di lusso dagli anni '60. Per l'occasione è stato completamente restaurato e rinnovato nell'arredamento, ovviamente su disegno dell'interior designer e stylist della committente. Nel salone principale, ad esempio, ha trovato posto anche un caminetto in pietra fatto a mano. Dopo Clooney, anche la coppia britannica festeggerà in laguna per poi partire alla volta della Sicilia.