Colletta per la gita scolastica, ma è una truffa casa per casa di un gruppo di studenti

Alcuni studenti delle scuole medie di Ponzano (Treviso) si sono improvvisati abili truffatori. Gli alunni hanno fatto una colletta casa per casa per la raccolta di fondi per la gita scolastica che a causa dei tagli rischiava di non essere fatta, ma non era vero. Quando una delle persone a cui i giovani si sono rivolti si è recata all'Istituto per richiedere spiegazioni i prof sono rimasti di sasso. E' stata così avviata un'indagine che però non ha portato a nulla.