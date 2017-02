Colf brasiliana li denuncia: niente estradizione per coniugi veneti

Niente estradizione per due coniugi di Verona che erano stati accusati dalla loro ex colf brasiliana, licenziata perché ritenevano che non trattasse bene i loro figli. Una volta rientrata in patria, la donna li aveva denunciati per aggressioni fisiche anche a scopo sessuale, minacce e violenza psicologica. La Cassazione aveva dato il via libera alla deportazione, ma il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il no all'estradizione.