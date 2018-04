Cittadella, una statua di nudo in pieno centro davanti al Duomo: è bufera

La scultura, che rappresenta un uomo nudo, è stata sistemata in pieno centro a Cittadella (Padova), davanti al Duomo, e la scelta del Comune ha subito fatto scandalo. Si tratta di un'opera firmata dalla scultrice Rabarama, dal titolo "Trans-catarsi", un bronzo colorato in cui è raffigurato un uomo danzante che, piroettando su se stesso, mette in bella mostra i glutei.

Nel giorno di Pasquetta, tra le bancarelle del mercato del lunedì, si sono fatti sentire molti commenti poco lusinghieri e parecchie critiche, scrive "Il Mattino", ed è stato chiamato in causa il sindaco della cittadina, che ha difeso la sua scelta rivendicando che "l'arte non è mai oscena".



"L'arte è arte - ha detto il primo cittadino Luca Pierobon - e non è mai scandalosa. I nudi di Modigliani allora? Sono da censurare? Chi fa certe affermazioni non capisce l'arte. Sono considerazioni che lasicano il tempo che trovano, fortunatamente la gran parte di cittadini e turisti ha ben compreso la bellezza e il senso di sistemare questa e altre opere nelle piazze della città. Non mi meraviglio delle esternazioni dei bigotti".