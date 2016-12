Chioggia, rogo in camping: evacuato

Un grosso incendio è scoppiato nel camping in via San Felice a Sottomarina, vicino Chioggia. La struttura, distrutta dalla fiamme, è stata evacuata. Un vigile del fuoco sarebbe rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento. Nel rogo sono scoppiate decine di bombole, ma non ci sono feriti gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, i carabinieri e la polizia.