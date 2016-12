Chioggia, annega per salvare il cane: si indaga per omicidio colposo

E' giallo sulla morte di Donatella Friani, 49 anni, annegata venerdì notte a Chioggia dopo essersi gettata in acqua per salvare il suo cane. A dare l'allarme alla Capitaneria di porto è stato il compagno della donna, Giovanni Raimondi, 65 anni. Il pm ha disposto il sequestro della barca. Il fascicolo aperto come atto dovuto contempla l'ipotesi di omicidio colposo, senza indagati.