Castelfranco Veneto, derubata 30 volte: “D’ora in poi sparerò”

La donna si trovava in casa insieme al marito Pietro Dogà, medico noto in città, e alla figlia in visita. Sentito il baccano al piano di sopra, si è precipitata in camera da letto e ha notato subito il piccone conficcato nella portafinestra, già divelta. Per fortuna, i malintenzionati, vista la luce accesa improvvisamente, sono scappati.



Di fronte a questa situazione paradossale Lorenza ha preso una decisione: “Andrò al poligono di tiro di Bassano, mi comprerò una pistola e dormirò con l'arma sotto il cuscino. Sa cosa vuol dire? D'ora in poi sparerò a chiunque metterà piede, oltre che in casa mia, anche solo nel giardino senza il mio permesso”.