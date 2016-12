Castelfranco Veneto, casalinga si suicida dopo un ricatto hard: coppia napoletana verso rinvio a giudizio

Il pm Paolo Fietta sta per rinviare a giudizio un uomo di 35 anni e una donna di 30, entrambi napoletani, che sono accusati di tentata estorsione, diffamazione aggravata, sostituzione di persona e morte in conseguenza di altro reato.



Secondo l'accusa il partenopeo si era finto un amico della trevigiana, mamma di due bambini, e l'aveva convinta a inviargli alcune immagini in abbigliamento intimo. Una volta in possesso delle foto la coppia avrebbe iniziato a ricattare la donna chiedendole qualche migliaia di euro.



Non riuscendo a ricevere il denaro i napoletani avrebbero reso pubbliche quelle immagini rendendo impossibile la vita, anche familiare, della veneta che non reggendo alla tensione si impiccò nel bagno di casa il 3 gennaio 2015. La vicenda ricorda quella della 31enne napoletana suicidatasi il 13 settembre scorso dopo che alcuni suoi video hard erano finiti in rete.