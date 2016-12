Carnevale Venezia, agenti in maschera arrestano ladro incappucciato

15:05 - Borseggiava i turisti mentre si aggirava per la Laguna in maschera, è stato arrestato da agenti, anche loro, mascherati. E' accaduto mentre Venezia stava vivendo le sue giornate di festa grande per il tradizionale Carnevale. Proprio per l'occasione le forze dell'ordine hanno messo in atto una sorveglianza superpotenziata per cogliere in flagranza i tanti malviventi che approfittano della confusione per mettere a segno i loro colpi.

L'operazione, racconta la Nuova Venezia online, è avvenuta al pontile Actv di Calle Vallaresso, dove due uomini del nucleo di polizia giudiziaria della sezione municipale erano appostati per sorprendere gli eventuali malviventi, tra la folla dei turisti che aspettano di salire in battello. Poco dopo le 15 di sabato è arrivato all'imbarcadero un uomo completamente coperto da un ampio mantello nero e incappucciato. Gli agenti hanno subito notato i suoi comportamenti sospetti e, anch'essi ben nascosti da cappelli e mantelli, lo hanno tenuto d'occhio da vicino.



Hanno così visto che l'incappucciato apriva lo zaino di una turista per cercare il bottino e lo hanno seguito nell'affollatissimo battello che navigava verso piazzale Roma. E lo hanno ammanettato non lontano dall'imbarcadero dell'Accademia. La turista, una cittadina israeliana, non si era accorta di niente. Il borseggiatore è stato poi perquisito: addosso aveva dollari, franchi svizzeri e sterline inglesi, e un documento d'identità bulgaro, risultato falso. Si è scoperta poi la sua identità: Serghey Belocrilov, 32 anni. E' subito stato arrestato per tentato furto aggravato e per possesso e utilizzo di documento falsificato.