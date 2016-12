Caorle, ultraleggero cade in mare

Un ultraleggero è precipitato in mare a Duna Verde di Caorle, in provincia di Venezia. L'incidente è avvenuto nelle acque antistanti il molo 71. Sul posto i vigili del fuoco, con l'elicottero, e gli uomini della capitaneria di porto. Tratti in salvo il pilota del velivolo e il passeggero, gettatisi in mare poco prima dello schianto.