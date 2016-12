Campane troppo rumorose, l'Arpav multa un parroco nel Veneziano

13:29 - Monsignor Giuseppe Gianotto, legale rappresentante della parrocchia di Pramaggiore (Venezia), dovrà pagare una multa di 1.312 euro inflittagli dall'Arpav Veneto (Agenzia regionale protezione ambientale) perché le campane della chiesa sono troppo rumorose. La sanzione è scattata dopo controlli sui decibel seguiti all'esposto di un cittadino, disturbato dalle frequenti scampanate. "Sono stupito, ma ridurrò il disturbo", ha detto il prelato.

Il monsignore ha precisato che le campane sono le stesse da tantissimo tempo e non sono state fatte modifiche recenti all'impianto di diffusione del suono. "Probabilmente si tratta di un cittadino stabilitosi da poco in paese - ha ipotizzato - per arginare il problema e non incorrere in altre multe così pesanti, ho limitato la durata del suono delle campane, prima di alcuni minuti come da tradizione secolare. Adesso è stato fissato in soli sessanta secondi: secondo gli esperti, in questo modo riusciamo a restare nei limiti consentiti dalla normativa sull'inquinamento acustico".



Il sacerdote non si dà comunque per vinto ed è convinto di poter aver ragione tramite un ricorso che è già stato affidato ad un legale, grazie anche ai fedeli che si sono messi a disposizione per aiutarlo nel patrocinare la causa difensiva.



"Le rilevazioni - ha fatto sapere il parroco, Canonico del Capitolo della Cattedrale nella Diocesi di Concordia-Pordenone - sono state effettuate tra sabato 25 e lunedì 27 ottobre, accertando uno sforamento dei limiti massimi consentiti, seppur di pochi decibel". Don Gianotto ha poi spiegato che non era sua intenzione "creare un caso nazionale, ma nell'ottica della trasparenza non potevo tacere ai parrocchiani l'esborso di 1.032 euro per la multa e di altri 280 euro per diritti di notifica e altre voci che mi sono state imputate".