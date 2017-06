Cade un elicottero nel Padovano: salvi i sei passeggeri

Un elicottero militare dell'esercito polacco impegnato in un'esercitazione si è schiantato al suolo a Massanzago, in provincia di Padova. I passeggeri, cinque militari polacchi e un francese, si sono salvati: al momento non vi sono informazioni certe sulle loro condizioni. Il pilota ha tentato un atterraggio d'emergenza, ma dopo l'impatto col terreno il velivolo ha preso fuoco. L'incendio è stato domato dai pompieri.