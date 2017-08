Una donna è morta travolta con la sua auto sotto una colata di detriti a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta la notte scorsa a Cortina d'Ampezzo. Le aree interessate sono quelle della zona del Cristallo. Interrotta la strada dolomitica in tre punti: a Rio Gere, al Lago Scin e in località Alverà.

A dare l'allarme sono stati i parenti della vittima che non l'hanno visto rientrare a casa. Squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e polizia di Stato si sono messi alla sua ricerca. I soccorritori hanno ritrovato l'auto ma constatando la morte del guidatore. La colata detritica ha interrotto la strada delle dolomiti all'intersezione degli impianti di risalita del Faloria e del Cristallo. In località Alverà la colata ha invaso anche alcune abitazioni e danneggiato diverse automobili.

Il precedente: la tragedia del 5 agosto 2015La frana a Cortina che ha causato la morte di una dottoressa in pensione, Carla Catturani, travolta con l'auto mentre stava tornando da una festa campestre, richiama la tragedia con tre morti avvenuta due anni fa, lo stesso 5 agosto, a San Vito di Cadore, a una decina di chilometri di distanza. In quell'occasione, una coppia tedesca e un cittadino ceco - la fidanzata di quest'ultimo si era salvata - erano stati travolti nella notte da una frana provocata da una tempesta d'acqua. Tutte e tre le vittime si trovano in auto nell'area del parcheggio della seggiovia, una zona abitualmente usata da escursionisti per passarci la notte per poter raggiungere alle prime luci dell'alba i sentieri o le pareti da scalare.