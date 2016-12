Bimbo cade da 2° piano, salvo

Un bimbo di 6 anni si è salvato dopo una caduta accidentale dal balcone di casa, al secondo piano di un edificio di Barbisano (Treviso). Il piccolo, figlio di una coppia straniera, stava giocando in casa con alcuni amici, quando si è sporto dal balcone, perdendo l'equilibrio: ha compiuto un volo di diversi metri, finendo nel cortile sottostante. Portato in ospedale, gli è stato riscontrato un trauma addominale, ma non è in pericolo di vita.