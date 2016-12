Bimba di 3 anni muore in un frontale 12enne travolta e uccisa da un'auto

Una bambina di tre anni è morta in un incidente in Veneto sulla statale Romea, tra Padova e Venezia. Nello schianto sono rimaste ferite altre sette persone. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto la Polstrada di Padova, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem, arrivati anche con l'elisoccorso. La bimba è stata sottoposta subito a manovre di rianimazione, ma è morta durante il trasporto in ospedale.

L'incidente ha coinvolto una monovolume e un piccolo Suv ed è avvenuto a Conche di Codevigo (Padova). La statale 309 "Romea", dicono all'Anas, subito dopo l'incidente è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni, per consentire il lavoro dei soccorritori e la rimozione delle carcasse dei veicoli. Uno dei sette feriti sarebbe in condizioni molto gravi.



Investita con la mamma a L'Aquila, muore a 12 anni - Un altro tragico incidente sulla statale 17 a L'Aquila, dove un'auto ha investito madre e figlia, uccidendo la piccola di 12 anni. La mamma è stata trasportata dal 118 all'ospedale "San Salvatore" del capoluogo abruzzese ed è ricoverata in gravi condizioni.



Alla donna, 38 anni, è stato riscontrato un politrauma. Il conducente dell'auto, un anziano di 76 anni, si è subito fermato ed è in stato di shock. Sono intervenuti agenti della Polizia Stradale e della Squadra volante, per i rilievi e la viabilità, insieme con i vigili del fuoco.