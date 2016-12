Belluno, si cerca escursionista tedesca scomparsa da giorni

Un'auto e un cellulare: sono le uniche tracce a disposizione del Soccorso Alpino per poter rintracciare sui Monti dell'Alpago (Belluno) una escursionista tedesca scomparsa da giovedì. Si tratta di Janna Schneider, 39 anni, di Munster, la cui auto è stata ritrovata parcheggiata da giorni al rifugio Dolada. I genitori hanno confermato che la figlia era partita per l'Italia con l'intenzione di percorrere l'Alta via numero 7 dell'Alpago.