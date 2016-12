Belluno shock, gatto rapito: ritrovato ferito e con un orecchio mozzato

12:26 - Il 2015 è iniziato in modo terribile per il gattino Mango. Il 30 dicembre, riporta Il Gazzettino, è stato rapito in via Montegrappa, a Belluno, e torturato da un uomo ancora senza nome. Il felino due giorni dopo si è trascinato fino a casa e i suoi padroni l'hanno ritrovato con un orecchio tagliato a metà e una brutta ferita alla zampa. La corsa dal veterinario ha confermato che simili ferite non possono essere state provocate da una zuffa con altri animali.

Secondo il veterinario, sarebbe stato un uomo armato di forbici e di un ferro ardente a provocare le lesioni all'animale. Mango ora è traumatizzato: passa le sue giornate nell'armadio sotto antibiotici e guarda tutti con sospetto. I padroni hanno presentato denuncia contro ignoti.