Belluno, lo scuolabus è senza autista: lo guida il sindaco

Lo scuolabus non può restare in garage: ai bimbi del Comune di Danta di Cadore (Belluno) e dei paesi limitrofi va garantito il trasporto alla scuola materna e primaria. Così al volante del mezzo si mette il sindaco Ivano Mattea. Il primo cittadino, considerato un tuttofare, si sostituisce all'unico vigile urbano del paese, che è anche autista dello scuolabus, perché è in ferie.