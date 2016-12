Belluno, l'ex marito è in carcere per maltrattamenti e violenza sessuale: chiede gli alimenti al suocero

L’ex marito è in carcere a Pordenone e si trova nell'impossibilità di pagare gli alimenti a lei e al figlio. La moglie, allora, sceglie di citare in giudizio il suocero, perché sia lui a contribuire al mantenimento del nipote. Questa la vicenda su cui dovrà esprimersi il Tribunale civile di Belluno. La storia ha del sorprendente, ma gli esperti avvertono: "La legge lo prevede. Cause come queste sono frequenti".