Belluno, due alpinisti precipitati sull'Agner: un morto e un ferito

Un alpinista è morto e un altro è rimasto ferito precipitando dal Monte Agner nel territorio di Agordo (Belluno). I due stavano scalando lo spigolo nord della cima, una delle vie più impegnative delle Dolomiti, quando sono caduti. Bernard Mahlknecht, 27 anni, di Selva di Val Gardena (Bolzano), è morto all'istante, mentre l'amico, un coetaneo, è in ospedale in gravissime condizioni. Il soccorso alpino ha inviato due elicotteri per le operazioni.