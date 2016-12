Belluno, coppia di anziani morta di freddo e fatica in auto

12:16 - Tragico epilogo per una coppia di anziani ritrovata morta su una strada nella valle del Cordellon nel bellunese: i due trevigiani sono deceduti per sfinimento e ipotermia dopo essere finiti con l'auto in una scarpata. Hanno lottato tutta la notte per tentare inutilmente di riportare la vettura sulla strada ma senza purtroppo farcela.

Belluno, coppia di anziani morta assiderata in auto di Paolo Brinis

I due, Carmelo Russo di 94 anni, che è stato anche vice Questore a Treviso, e sua moglie, Marlene Biasin, 79, sono stati trovati dopo l'allarme lanciato da alcune persone, dal Soccorso alpino e dai carabinieri. L'uomo era ormai morto, mentre la donna è deceduta poco dopo essere stata raggiunta dai sanitari del Suem 118.



L'auto è stata trovata senza neppure un graffio, tutto attorno, invece, segni di sgommate e slittamenti, impronte di piedi l'una sopra l'altra così come per le impronte di mani appoggiate sulla parte posteriore dell'auto. Il tutto, probabilmente, nel tentativo di uscire dal modesto pendio reso viscido dal fogliame e dal fango della pioggia dei giorni scorsi.



I due non avevano segni di traumi e ferite e ad ucciderli - secondo il primo esame medico - sarebbe stata la fatica e il freddo ingigantiti dal panico che inevitabilmente li avrebbe presi anche perché i telefoni cellulari, di cui erano provvisti, non avevano "campo" per chiedere soccorso.