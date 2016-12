Belluno, class action contro il rigatore seriale di auto in sosta: provocò danni per 80mila euro

Una strage di portiere e cofani tra le auto in sosta tra Pedavena e Feltre (Belluno) per la gioia dei carrozzieri della zona. Centocinquantacinque le vetture danneggiate tra febbraio e marzo da colui che viene ritenuto il "rigatore seriale", il 45enne bresciano Umberto De Col, finito in manette a marzo e alla sbarra dal 15 novembre per danneggiamento aggravato. Contro di lui si sono schierati in una class action oltre 60 automobilisti, tra i quali il sindaco di Pedavena. La richiesta di risarcimento sarà di circa 80mila euro.