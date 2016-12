Belluno, cade in dirupo e muore

14:08 - Un uomo di 55 anni di Padova è morto dopo essere scivolato in un dirupo, precipitando nel vuoto per oltre 200 metri. Il fatto è avvenuto in Val Carazzagno sopra il lago di Arsié, nel Bellunese. Il ritrovamento del corpo è avvenuto oggi, dopo che dell'uomo non c'erano più notizie da venerdì quando, uscito da una casa in località Forcelletta, non vi aveva più fatto ritorno.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X