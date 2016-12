Belluno, auto nel lago: un morto

Tragedia nel Bellunese: una donna di 58 anni di origini brasiliane è morta, e il suo compagno di 66 anni è rimasto ferito, in un incidente che ha fatto precipitare la loro auto in un lago. L'incidente è avvenuto ad Arsiè (Belluno) quando il guidatore, facendo una manovra in una stradina stretta lungo lo specchio d'acqua, ha perso il controllo del mezzo facendolo finire nel lago. Immediati i soccorsi ma per la donna non c'è stato nulla da fare.