Belluno,alpinista precipita e muore

Un alpinista italiano è morto mentre risaliva la Via Ada sul Col dei Bos, nel Bellunese, cadendo nel vuoto per 40-50 metri e sbattendo sulla parete rocciosa. L'uomo, recuperato dall'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e trasportato alla base della montagna, ha perso la vita per la gravità dei traumi riportati nella caduta, causata probabilmente dallo staccamento di una lastra di roccia alla quale era aggrappato.