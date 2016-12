Banda del bancomat: trovato tesoro

Beni immobili e mobili per centinaia di migliaia di euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Chioggia (Venezia) ai componenti di una banda specializzata in assalti ai bancomat. L'operazione è l'ultimo atto di un'indagine avviata nel 2014 che aveva portato, con l'arresto di 12 persone, alla disarticolazione di una associazione per delinquere dedita all'aggressioni alle "cassaforti pubbliche" con esplosivo in tutto il centro nord Italia.