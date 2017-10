Aviaria, due allevamenti infetti nel Vicentino e nel Padovano

Nuovi casi di aviaria nel Vicentino e nel Padovano. L'Istituto zooprofilattico delle Venezie ha confermato la presenza del "virus ad alta patogenicità" in due allevamenti: uno a Pojana Maggiore (Vicenza) e uno a Vo' Euganeo, in provincia di Padova. Per evitare il diffondersi del virus, la Regione ha ordinato le misure obbligatorie di protezione, nel raggio di tre chilometri, e quelle di sorveglianza, nel raggio di dieci chilometri dai focolai.