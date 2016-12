Automobilista ubriaco vuole solo carabinieri del Nord: arrestato

13:58 - Era così ubriaco da guidare l'auto a zigzag rischiando di schiantarsi contro le vetture parcheggiate, e quando è stato fermato dai carabinieri li ha offesi dicendo che si sarebbe fatto controllare soltanto da militari del Nord. Al momento del test dell'etilometro il conducente, un veronese di 28 anni, si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. L'uomo è stato così arrestato e successivamente condannato a quattro mesi di reclusione.

I carabinieri della Compagnia di Verona, nella notte di mercoledì, avevano intimato al ragazzo di fermarsi per la sua guida "anomala" con l'ausilio dei dispositivi luminosi. Il giovane veronese, però, non si è accorto di nulla e ha continuato la sua marcia fino a quando una seconda gazzella è riuscita a bloccarlo. Sceso dal mezzo, l'uomo ha detto: "voglio sapere da dove venite perché voi carabinieri siete tutti terroni e pertanto se non mi dite di dove siete io non vi do nulla".



Quando poi i militari - un siciliano, un campano, un veneto e un lombardo - gli hanno comunicato la volontà di sottoporlo al controllo con l'etilometro, l'uomo ha reagito aggredendoli. A quel punto gli investigatori lo hanno bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della convalida del provvedimento, il 28enne veneto è stato condannato a quattro mesi di reclusione, beneficiando della sospensione condizionale della pena.