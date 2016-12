Auto sbanda e finisce in un canale nel Veneziano, muore 28enne

Un uomo di 28 anni è morto dopo essere finito con la propria auto nelle acque di un canale vicino ad Eraclea (Venezia). Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma non è escluso che la vettura sia finita fuori strada per un errore del conducente. Il corpo e' stato estratto dall'abitacolo della vettura dai sommozzatori dei vigili del fuoco.